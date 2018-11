Forsøgte at køre mand ned efter skænderi

AALBORG: Fire somaliske mænd fra Aarhus var i weekenden på besøg i Aalborg, og det var ikke det rene høflighedsvisit, de var på. Klokken 05.45 søndag morgen endte de nemlig i et klammeri med nogle somaliere fra Aalborg, og derfra løb tingene i nogen grad af sporet.

– De jagter en af de her somaliere fra Aalborg i en bil, hvor man forsøger at køre ham ned og køre ind i ham bevidst. Da det ikke lykkedes, så kører man så forbi og ruller vinduet ned, og så er der en anden passager i bilen, der sprøjter på vedkommende med en peberspray, siger vagtchef Per Jørgensen fra Nordjyllands Politi.

Politiet fik ret hurtigt fat i bilen og anholdt de fire mænd om bord. Føreren er blevet sigtet dels efter straffelovens paragraf 252, der handler om at forvolde nærliggende fare for andres liv og helbred, dels efter straffelovens paragraf 245, forsøg på grov vold ved at bruge bilen til at udøve vold med.

Passageren er blevet sigtet for dels at overtræde våbenloven ved at have været i besiddelse af pebersprayen, dels for vold ved rent faktisk at anvende den.

Alle fire er løsladt efter endt afhøring.