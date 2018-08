Forsøgte at smugle hash ind i fængsel

JERUP: En 19-årig mand fra Skovlunde, der ville på besøg på Kragskovhede Fængsel, viste sig ved nærmere eftersyn at have lige vel rigeligt med gods i underbukserne.

Personalet tilkaldte politiet, der stod for at visitere den 19-årige, og der fandt betjentene to forholdsvis store klumper hash på den unge mand. De vejede henholdsvis 49 og 52 gram, fortæller vagtchef Poul Badsberg fra Nordjyllands Politi.

Den unge mand blev sigtet for at have forsøgt at smugle hashen ind på fængslet.