BRØNDERSLEV: Den mangeårige forstander på Nordjyllands Idrætshøjskole Ole Wille har valgt at søge nye udfordringer. Han er pr. 1. april ansat som konsulent i Kulturstyrelsen med Folkehøjskolerne som arbejdsområde.

Skolens formand, Jens Arne Hedegaard, udtaler, at skolen faktisk er stolt over at kunne "levere" en så erfaren højskolemand videre til Kulturstyrelsen og han tror, at det på mange måder kan blive til gavn for både Kulturstyrelsen og den samlede højskolebevægelse.

I forvejen var der indgået aftale om, at Viceforstander Eva Terp-Hansen skulle overtage forstanderposten på NIH 1. august, hvorefter Ole Wille skulle fungere som viceforstander.

Jens Arne Hedegaard venter, at denne beslutning nu fremrykkes til 1. april, hvor Eva Terp-Hansen bliver skolens nye forstander.

En drømmestilling

Ole Wille oplyser, at det naturligvis er med et vist vemod han forlader NIH efter mange rigtigt spændende år.

- Men da muligheden bød sig for at få lov at arbejde med højskoleområdet i Kulturstyrelsen, kunne jeg ikke sige nej. Det er på mange måder en drømmestilling.

Samtidigt er jeg glad for, at NIH i dag er fyldt op med elever og er i en rigtig god udvikling, men ikke mindst at forstanderposten overtages af en meget kompetent kollega.

Ole Wille kom til skolen ved åbningen, hvor han var forretningsfører. I 2014 blev han så forstander.