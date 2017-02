LYNGBY: Forsvareren for de 14 bilister, der torsdag er blevet dømt i en sag om for høj fart ved vejarbejder i Nordsjælland, anbefaler sine klienter at anke sagerne til landsretten.

Det siger forsvarer Poul Bach. Han har i løbet af sagen argumenteret for, at skiltningen var for dårlig ved Lyngby Omfartsvej og på Helsingørmotorvejen, hvor vejarbejdet fandt sted i sommeren 2015.

- Jeg er rystet og totalt uforstående over for afgørelsen. Vi har dokumenteret, at der er adskillige bestemmelser i bekendtgørelsen, der er overtrådt. Det gælder skiltenes størrelse og sammensætning og placering af ATK-vognene. Det har retten tilsidesat.

- Dommeren har slet ikke taget højde for den dokumentation, vi har fremlagt undervejs i sagen. Det handler om retssikkerhed, siger han.

Flere hundrede bilister, som fik fartbøder, betinget frakendelse af kørekortet eller klip, har tilkendegivet, at de ønsker at få deres sag afprøvet i retten. De 14 sager skulle fungere som prøvesager.

Med rettens dom skal de dømte af med bøder på 4000 til 9000 kroner. Alle er idømt bøder og betinget frakendelse af kørekortet. Det indebærer, at de skal op til en ny køreprøve.

Poul Bach vil nu kontakte alle 14 dømte bilister med besked om dommens præmisser. De har 14 dage til at beslutte, om de vil anke.

- Vi skriver i vores anbefaling, at sagerne skal ankes. Men det er op til de dømte at tage stilling til det, siger han.