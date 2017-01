INDLAND: I et forsøg på at strømline Forsvaret så meget som muligt lægger regeringen nu op til at effektivisere især det operative område og materielanskaffelserne med samlet en milliard kroner.

Pengene, som skal findes i forbindelse med en planlagt budgetanalyse, skal dog blive i Forsvaret. Det understreger forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen (V).

- Det er ikke en spareøvelse i den forstand, at pengene skal hives ud af Forsvaret. Det er en almindelig øvelse, som alle virksomheder skal igennem, hvor man undersøger, om vi kan gøre tingene mere økonomisk rationelt, siger han.

Forsvaret står i den kommende tid med en stribe ekstraregninger til ptsd-ramte veteraner og ikke mindst det igangværende indkøb af nye kampfly.

Det skal pengene fra de nye planlagte effektiviseringer blandt andet bruges til, forklarer Claus Hjort Frederiksen.

Han understreger dog, at planen i forbindelse med de kommende forhandlinger om et nyt forsvarsforlig stadig er at løfte Forsvarets samlede økonomi.

- Nettoresultatet, når vi har været alt det her igennem, vil være et substantielt løft til Forsvaret, siger Claus Hjort Frederiksen.

Det nuværende forsvarsforlig udløber ved årsskiftet. Et nyt for perioden 2018-2022 skal inden da forhandles på plads.

