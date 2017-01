HOBRO: Forsvarsspilleren Davidson Eden får ikke forlænget sin kontrakt i Hobro, og tysk-ghaneseren er dermed færdig i klubben, da hans aftale udløb ved årsskiftet.

Forsvarsspilleren blev hentet på en fri transfer 2. september sidste år, men har kun fået seks kampe i Hobro-trøjen - med tre gange i startopstillingen.

- Davidson Eden har leveret en meget professionel indsats i Hobro IK, og vi har været rigtig glade for at have ham. Det er dog ikke blevet til så meget spilletid, som begge parter havde håbet, og derfor har vi valgt at sige farvel, siger sportschef Jens Hammer Sørensen.

Sportschefen fortæller desuden, at man går efter at forstærke defensiven i vinterens transfervindue.

- Med Davidson Edens afgang og en langtidsskadet Nicholas Gotfredsen er vi lige tyndt nok besat på de defensive pladser i øjeblikket, og derfor er vi på udkig efter en ny spiller, som kan styrke vores defensiv, siger han.