ISLAND: Den 20-årige Birna Brjánsdóttur, der har været forsvundet i den islandske hovedstad Reykjavik siden sidste weekend, er fundet død på en strand, oplyser det grønlandske netmedie Sermitsiaq.ag.

Ifølge netmediet arbejder politiet ud fra en teori om, at den unge kvinde er blevet dræbt.

To besætningsmedlemmer på en grønlandsk fisketrawler er anholdt og mistænkt for at have noget med kvindens forsvinden at gøre. De blev torsdag varetægtsfængslet i to uger.

Ifølge det islandske netmedie ruv.is er de to mænd sigtet for drab. De nægter sig skyldige.

Søndag blev kvindens lig fundet af en helikopter på en strand nær Selvogsviti syd for Reykjavik.

Retsmedicinere skal nu fastslå dødsårsagen.

/ritzau/