Forsvundne thailandske fodbolddrenge fundet i live

Alle 12 drenge og deres fodboldtræner, der har været forsvundet i en grotte i ni dage i Thailand, er fundet i live, skriver BBC, der citerer offentlige kilder.

Gruppen forsvandt i en grotte i det nordlige Thailand i slutningen af juni. Det udløste en stor eftersøgning, da myndighederne fra starten håbede, at de kunne findes i live.

Det er guvernøren i provinsen Chiang Rai, Narongsak Osotthanakorn, der fortæller, at de alle er fundet i live.

Drengene forsvandt i Chiang Rai i det nordlige Thailand ved grænsen til Myanmar.

- De er alle sikre, men missionen er ikke overstået. Vores mission er at eftersøge, redde og få dem sikkert hjem.

- Indtil nu har vi kun fundet dem. Nu skal vi have dem ud af grotten og få dem hjem, siger Narongsak Osotthanakorn ifølge BBC på en pressekonference.

Grotten ligger i Khun Nam Nang Non Forest Park, cirka 1000 kilometer nord for Bangkok nær grænsen til Myanmar.

Fodbolddrengene, der er i alderen fra 11 til 16 år, forsvandt sammen med deres 26-årige træner, da de besluttede sig for at besøge grotten efter træning.

Siden oversvømmede kraftig regn grotten og besværliggjorde redningsindsatsen.

Flere end 1000 personer har deltaget i arbejdet med at lede efter de savnede.

En stor del af redningsarbejdet er gået ud på at pumpe vand væk fra grotten, ligesom der har været sendt dykkere ind for at søge efter drengene.

Redningsfolkene har også søgt efter andre, alternative veje ind i grotten ved hjælp af helikoptere og særlige eftersøgningshold. Også soldater og droner har hjulpet til med eftersøgningen.

De forsvundne drenge blev hurtigt et nationalt samlingspunkt i Thailand og har fået stor interesse også internationalt. Også udenlandske eksperter har været med i efterforskningen.

