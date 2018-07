Fortællinger om fattiges menneskers vilkår

ØSLØS: - Vi skal langt ud på landet. Der ligger en fattig hytte. Ja, udefra kan man faktisk ikke se, at det er en menneskebolig. Vinduerne er stoppet til med klude.

Connie Nordholt, professionel historiefortæller, er i gang med den første af fire fortællinger af husmandsdigteren Johan Skjoldborg i hans fødehjem, skomagerhuset i Øsløs, som tilhører Museum Thy.

- Skjoldborg var optaget af fattige menneskers vilkår, det være sig husmænd, tyende, daglejere og tiggere, indleder Connie Nordholt dagen.

Hun har nu i et års tid haft fast bopæl Neden Bjerget, men har i øvrigt været sommergæst på Hannæs gennem 30 år, inden hun brød op fra Aarhus for at slå sig permanent ned i det nordvestjyske:

- I Åbyhøj har vi et digterkvarter, og jeg valgte så at fortælle om Johan Skjoldborg. Dengang valgte jeg hans ulvehistorie for dens dramatiske kvaliteter, så den var lettere at gå til, når den skulle være en mundtlig fortælling, fortalt hun inden dagens fortællestund til avisen:

- Siden har jeg arbejdet en del med hans fortællinger, som må dramatiseres lidt til en mundtlig fremstilling.

- Inde i den fattige hytte ligger en gammel kone. Ja, så gammel er hun måske ikke, men hun er slidt op af hårdt, men dårligt betalt, arbejde på nabogården. Som ung blev hun enke med fire sønner, og dengang besluttede hun, at de aldrig skulle på fattiggården, lyder det videre efter Skjoldborg:

- Nu er den sidste søn konfirmeret, og de arbejder alle fire på nabogården. Hun har nået sit mål og kan lægge sig til at dø.

- Pludselig banker det på døren. Det er sognerådsformanden, der kommer med en sæk rug - som en gave, og hun er nødt til at sige tak. Senere diskuterer hun med den ene søn, hvad de skal gøre, og ender med at sende ham hende til sognerådsformanden for at returnere rugen - med tak.

Tre dage efter dør hun - med højt hævet hoved!

Sidste fortælledag i Skjoldborgs Hus for i sommer er onsdag eftermiddag 25. juli.