Fortjenstmedalje for 40 års trofast tjeneste

ØSTER HORNUM: Tilbage til 1. juni i år kunne social- og sundhedsassistent Hanne Adamsen fejre 40 års jubilæum som ansat på ældrecentret Birkehøj i Øster Hornum.

Det blev markeret ved en hyggelig reception med deltagelse af familie- medlemmer og nuværende og tidligere arbejds- kollegaer.

Forleden blev Hanne Adamsen igen fejret på ældrecentret, da Lisa Christa Jacobsen som ældrecenterleder i al hemmelighed havde arrangeret fælles morgenbord for alle ansatte og beboere.

- Jeg havde nemlig modtaget den fortjenstmedalje i sølv fra kongehuet, som jeg selv havde indstillet hende til tilbage i februar måned for de 40 år på samme arbejdsplads. Grundet travlhed af forskellig slags i kongehuset har jeg dog først modtaget den nu, fortæller Lisa Christa Jacobsen og tilføjer:

- Det holdt jeg fuldstændigt hemmeligt for Hanne Adamsen, der først fik kendskab til den da hun fik den overrakt ved det fælles morgenbord her på ældrecentret, hvor mange af vore beboere var meget imponerede over den flotte hædersmedalje i sølv.

Nu i audiens hos dronningen

Efter overrækkelsen af fortjenstmedaljen er det dog ikke helt slut med at markere de 40 år på samme arbejdsplads.

10. december drager Hanne Adamsen og hendes mand nemlig til København over til dronningen på Amalienborg, hvor hun vil takke hende for medaljen.

En oplevelse hun ifølge ældrecenterlederen allerede glæder sig meget til.

At Hanne Adamsen fortsat er en trofast medarbejder på ældrecentret Birkehøj vidner hende beslutning om at fortsætte på stedet indtil hun efter planen går på efterløn i løbet af et par år.