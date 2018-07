Fortsat kamp for truet butik

VESTER HORNUM: Det går trægt her i sommervarmen med at få husstande rundt i Vester Hornum til at tegne anparter for at skaffe penge til at købe byens købmandsbutik og tilhørende inventar.

For byens nuværende købmand Niels Jørgensen stopper og lukker efter planen sin butik ved udgangen af august for at gå på velfortjent pension efter godt 27 års virke i byen.

Selv om anpartstegningen er blevet forlænget med en uge her i juli, så er der indtil nu kun solgt 273 anparter.

De er på hver 2500 kroner, men målet har fra starten af været at nå op på minimum 400 solgte anparter til et samlet beløb på èn mio. for at undgå at skulle ud på lånemarkedet og for samtidigt at kunne tilbyde en ny købmand en attraktiv og realistisk forpagtningsaftale.

Tilbage i maj blev der arrangeret et velbesøgt borgermøde, hvor købmandsbutikkens fortsatte eksistens var på dagsorden.

En nedsat arbejdsgruppe har siden arbejdet intenst på denne opgave.

Ny købmand er nu sprunget fra

Den har netop været samlet for at drøfte aktuel status, og her kom det frem at den planlagte nye købmand Gitte Gitte Bengtsson Jensen nu har trukket sig.

Ifølge Martin Martin Bech fra arbejdsgruppen kom det som en stor overraskelse, at hun trak sig og meddelte det lige før gruppens møde.

- Hun har efter nærlæsning af budgettet for købmandsbutikken og holdt det sammen med sin egen privatøkonomi i stedet nu sagt ja til et attraktivt jobtilbud, hvilket vi har fuld forståelse for. I arbejdsgruppen vil vi nu i kontakt igen med Dagrofa for at de kan hjælpe med at finde en anden købmand, der kunne være interesseret i at leje lokalerne her i Vester Hornum, fortæller Marin Bech og tilføjer:

- Dagrofa må jo i lighed med os lokale borgere være stærkt interesseret i at byens købmandsbutik bevares.

Arbejdsgruppen udvides

Grundet sommerferien samles den fire mand store frivillige arbejdsgruppe først igen til et møde i uge 31.

- Her vil gruppen blive udvidet med et femte medlem i skikkelse af en erfaren købmand udefra, for vi andre har jo ikke praktisk erfaring i driften af en sund købmandsbutik. At Gitte Bengtsson Jensen nu har trukket sig betyder jo blot endnu en opgave for os i arbejdsgruppen, understreger han.