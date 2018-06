Der skal fortsat være lys i oplandet

BRØNDERSLEV: Der var lagt op til, at der skulle nedlægges gadelamper i landdistrikter, men det siger politikerne i Brønderslev Kommunes teknik- og miljøudvalg nej til.

Forvaltningen havde lavet en beregning på, at der kunne spares én mio. kroner ved at tage omkring 100 gadelamper ned i landdistrikter.

Men det kan politikerne i udvalget ikke gå ind for.

- Vi ønsker at fastholde den gadebelysning, der er i dag trods den udgift, det medfører, siger formand for teknik- og miljøudvalget, Karsten Frederiksen (K).

- Udskiftningen af gadelamperne vil ske over en årrække i forbindelse med den energirenovering, der er i gang i kommunen., og de ny lamper er af langt bedre kvalitet end de eksisterende.

Forinden udskiftning af gadelamperne skal der udarbejdes økonomiske beregninger vedrørende de enkelte projekter.

I Landdistriktsrådet er der tilfredshed med den beslutning, der er truffet i teknik- og miljøudvalget.

Landdistriktsrådet har haft en væsentlig rolle i sagen, idet rådet er blevet hørt. Der er også holdt et møde for alle borgerforeninger, hvor sagen var oppe at vende.

I Landdistriktsrådet er man glade for, at politikerne har lyttet til borgernes ønsker.