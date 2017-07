Fortsat tvangsauktioner i retsbygningen i Thisted

THISTED: Hvis en ejendom i Thisted eller Nykøbing kommuner skal på tvangsauktion, skal auktionen fortsat afholdes på afdelingskontoret i Skovgade i Thisted og ikke i retsbygningen i Holstebro.

Det oplyser retspræsident Christian Schou, Retten i Holstebro, i et brev til borgmestrene i Thisted og Nykøbing kommuner.

De to borgmestre udtrykte for et år siden betænkelighed ved udsigten til, at tvangsauktioner over udsigten til, at ejendomme i de to kommuner ligesom tvangsauktioner over vejendomme i retskredsens øvrige kommuner fremover skulle afholdes ved rettes hovedtingsted i Holstebro - og ikke på afdelingskontoret i Thisted.

Begrundelsen for at samle tvangsauktionerne i Holstebro var en digitalisering af tvangsauktionerne som er på vej indenfor de kommende år.

I brevet til borgmestrene oplyser retspræsidenten, at han indtil videre finder det forsvarligt at afvente de nye teknologiske muligheder, som kan give større udbredelse af kendskabet til tvangsauktionerne, men indtil videre vil der fortsat holdes tvangsauktioner over ejendomme i Thisted og Nykøbing kommuner i retsbygningen i Thisted.