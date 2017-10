Fortuna færdig i Champions League efter nullert

FODBOLD: Fortuna var tvunget til at score mindst én gang, hvis de ville gøre sig nogle forhåbninger om at gå videre i Champions League onsdag aften. Gæsterne fra FIorentina vandt nemlig det første opgør 2-1 i Firenze. Derfor hjalp det ikke meget, at Fortuna spillede den bedste kamp af de to mandskaber, da det hele endte 0-0.

Kampen startede, som cheftræner Brian Sørensen på forhånd havde forudsagt. Fortuna var bedst teknisk og fysisk, men italienerne truede på omstillingerne. Det var lige ved at give pote for gæsterne efter et kvarter, da Ilaria Mauro kom alene igennem på en dyb bold, men Janelle Cordia viste glimrende fart og nåede hjem og afværgede inden Maria Christensen i Fortuna-målet blev truet.

I den anden ende var unge Agnete Nielsen farligst for Fortuna, bedst eksemplificeret efter 35 minutter, da hun trykkede af udefra. Desværre for den unge angriber tog bolden opstandere og sprang i spil igen. Tamires afsluttede efterfølgende snert forbi, men backen, der var rykket frem på en offensiv midtbaneplads, blev dømt offside i situationen.

Anden halvleg var blot et par minutter gammel, da Signe Bruun kunne have bragt Fortuna foran. Fiorentinas forsvar var slet ikke opmærksom på Bruun på et dybt indlæg, men en svær, halvliggende afslutning gled forbi opstanderen.

Fortuna fortsatte med at være bedst på bolden, men det kneb med de åbenlyse chancer. Oppe foran var især Agnete Nielsen med i meget og irriterede Fiorentinas bagkæde, men afslutningerne kom ikke rigtigt.

Damjanovic sneg sig et par gange med frem og forsøgte sig fra distancen, men hun havde ikke held med at true den italienske keeper.

I de døende minutter var det i stedet Maria Christensen, der måtte diske op med en god redning for at holde Fiorentina fra at score.

Det hele endte altså uden mål, og dermed må Fortuna se sig færdige for denne sæson i Champions League.