Fortuna glade for AaB-oprustning

FODBOLD: Det ene hold skal spille Champions League og har lige vundet sit 10. danske mesterskab. Det andet er lige rykket op 1. division. Afstanden mellem Fortuna Hjørring og AaB’s bedste kvindehold kan dog meget vel blive mindre i de kommende år.

Lørdag præsenterede AaB et nyt eliteselskab, som skal skabe større økonomi i AaB’s kvindefodbold.

Målet er, at AaB senest inden for tre år skal etablere sig i 3F Ligaen og senest efter fem år skal spille med om medaljer.

Fire lokale investorer er gået sammen med AaB’s moderklub om skabe et projekt, der skal udfordre Fortuna Hjørrings stjernestatus.

I Hjørring hilser man udfordreren velkommen.

- Det er da dejligt, at der er nogen, der tør at melde ud. Det lyder da spændende, synes jeg. Det er positivt, at der er nogen, der gerne vil støtte kvindefodbolden. Det tvinger også os andre til at blive endnu bedre, siger formanden i Fortuna Hjørring, Jette Andersen.

Hun mener, AaB uden de store problemer bør kunne kravle gennem 1. division og op i ligaen. Og hun glæder sig til lokalopgør i 3F Ligaen. Håbet er, at AaB’s sats på kvindefodbold også kan øge ligaens generelle niveau, så det bliver mere attraktivt for de dygtigste danske spillere at blive i Danmark, og så talenterne kan udvikle sig på endnu højere niveau.

- Jeg synes jo kun, at vi kan ønske bedre konkurrence i 3F Ligaen med bedre kampe til hverdag, siger Jette Andersen.