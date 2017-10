Fortuna har planerne klar

FODBOLD: Onsdag aften går det løs i Hjørring, når Fortuna skal forsøge at vende 2-1-nederlaget fra første kamp mod Fiorentina i Champions League.

Op mod kampen har cheftræner Brian Sørensen været i gang med at studere modstanderen og ser muligheder mod de erfarne italienere.

- Vi har set, at de har nogle svagheder, som vi kan udnytte, men omvendt skal vi også ændre lidt i vores opspil i forhold til første kamp, for de er rigtigt farlige på omstillingerne, siger cheftræneren, der dog gerne påtager sig favoritrollen i returkampen.

- De har nogle farlige offensive våben, og giver vi dem for meget plads, så sparker de den ind. Men som trup er vi stærkest. De har måske noget mere rutine, især med et par ældre italienske landsholdsspillere, men fysisk og teknisk er vi stærkere.

Ét mål kan i teorien være nok, hvis Fortuna kan holde gæsterne fra at score. Men cheftræneren og holdet har allerede været igennem et utal af scenarier.

- Jeg vil ikke kalde det en plan B eller C. Vi har en plan S, hvis vi skal score til sidst, og en plan F, hvis vi skal forsvare til sidst, men plan A er, at vi får scoret til 2-0 i god tid, så vi ikke behøver at gå i panik, hvis de scorer et sent mål, siger Brian Sørensen.