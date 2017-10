Fortuna havde tankerne på onsdag

FODBOLD: Brian Sørensen var ganske tilfreds med at se et reservespækket Fortuna-mandskab slå Odense Q 2-0.

- Vi skulle måske have scoret nogle flere mål med de chancer, vi brændte, men det er en fint spillet kamp, hvor vi kontrollerede i samtlige 90 minutter, siger han om søndagens resultat, der netop skal ses i lyset af, at blandt andre Janelle Cordia, Frederikke Thøgersen, og Signe Bruun blev sparet.

- Vi fik sparet dem, vi gerne ville, og samtidigt fik jeg mulighed for at se nogle af de spillere an, der ikke er så tit på banen.

At holdet var så reservespækket skyldes, at Fortuna onsdag aften står over for en vigtig kamp i Champions League, hvor der skal en sejr til for at gå videre. I det lys var søndagens kamp mod Odense også en god mulighed for at prøve lidt nyt af. Blandt andet blev Tamires prøvet af i en mere offensiv rolle end hendes normale backposition, og med et mål og en assist må det ekspermint siges at have båret frugt.

- Hun gjorde det rigtigt fint i de 45 minutter, hun fik, og var med i flere chancer end de to mål, både hvor hun selv satte det op og hvor hun kunne afslutte på opspillet, så det er da helt bestemt et værktøj, jeg nu ved, jeg også kan bruge på onsdag, lyder det fra Brian Sørensen.