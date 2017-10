Fortuna Hjørring mod nye mål

FODBOLD: Det var noget af et antiklimaks for de danske mestre i kvindefodbold, da de lørdag fik besøg af bundproppen i 3F-ligaen på et nærmest rungende tomt stadion.

Selvom det blev til en overlegen 8-0 sejr mod gæsterne fra Varde, så var det ikke helt nok til at dulme onsdagens Champions League-skuffelse.

- Alle er stadig skuffede, men det var en kamp i dag, at komme tilbage på sporet. Det var fint at komme ud og få rørt sig, for det eneste man kan gøre ved sådan en skuffelse, er at komme i gang og sætte nogle nye mål og præstere så godt man kan, siger cheftræner Brian Sørensen.

Hjemmeholdet føjede scoring til scoring, og dagens sejr markerede et nyt fokus for Fortuna Hjørring.

- Rent mentalt skulle vi vise, at vi var der, at vi vil det, og at vi er motiverede. Nu er der kun en ting, der gælder. Det er Ligaen og Cuppen. Vi skal tilbage på sporet igen, vise noget god fodbold og vise, at vi kan score mål. Det viste vi i hvert fald i dag, siger cheftræneren.