Fortuna Hjørring sender topscorer til England

FODBOLD:Fortuna Hjørring må sige farvel til en af sine største profiler.

Emma Snerle, der er topscorer i den danske kvindeliga, forlader således det nordjyske hold. Den 20-årige midtbanespiller skifter til West Ham i den engelske Women's Super League.

Det skriver London-klubben på sin hjemmeside.

20-årige Snerle, der er fast inventar på det danske landshold, har sat sin underskrift på en kontrakt med West Ham, som løber frem til sommeren 2024.

Skiftet går først formelt igennem, når Snerles arbejdstilladelse er på plads, lyder det.

- Jeg er bare glad for at være her og spændt på at komme i gang. Det er en stor liga, en stor klub, siger Snerle på West Hams hjemmeside.

Hun skifter til West Ham efter en flot efterårssæson i Kvindeligaen, hvor Snerle scorede 13 mål i 14 kampe, hvilket altså rakte til en førsteplads på topscorerlisten.

På landsholdet har Snerle spillet 22 kampe siden sin debut i januar 2019.

West Ham ligger nummer syv i Women's Super League ni kampe inde i 2021/22-sæsonen.

/ritzau/