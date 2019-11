Fortuna Hjørring-træner siger op efter pokalsejr

HJØRRING:Fortuna Hjørring skal på jagt efter en ny cheftræner.

Lørdag sagde amerikanske Carrie Kveton, der har stået i spidsen for de nordjyske fodboldkvinder siden januar 2018, sit job op, efter at holdet havde vundet en pokalkamp over VSK Aarhus.

Det skriver klubben på sin hjemmeside.

Kveton, der tidligere var assistenttræner i Fortuna Hjørring, forlader klubben med øjeblikkelig virkning.

- Jeg har haft en fantastisk tid - syv år og seks måneder - i Fortuna. Jeg har stadig et stort og varmt hjerte for spillerne og klubben, som har hjulpet mig til uddannelsen som træner og givet mig de første erfaringer, siger amerikaneren på hjemmesiden.

Det oplyses ikke, hvad der ligger bag den pludselige opsigelse.

Carrie Kveton førte i foråret Fortuna Hjørring til sejr i den danske pokalturnering. I sæsonen før vandt klubben det danske mesterskab.

- Carrie har lavet et godt og solidt arbejde med holdet og vore unge spillere. Vi havde gerne set, at hun - i det mindste - havde kørt sæsonen ud, hvilket hendes kontrakt er baseret på, men når hun har et ønske om at stoppe nu, så vil vi ikke spænde ben, siger sportschef Peter Enevoldsen på hjemmesiden.

Han oplyser, at klubben på grund af den pludselige opsigelse ikke har en afløser klar.

/ritzau/