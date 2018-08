Fortuna indleder mesterskabsforsvar

FODBOLD: 4. juni i år kunne Fortuna Hjørring lade sig hylde som danske mestre efter en sikker udesejr over BSF i Ballerup.

Lørdag eftermiddag gæster Fortuna så Ballerup igen - denne gang til den første kamp i klubbens mesterskabsforsvar.

- Jeg synes, at det ser ganske godt ud. Vi har trænet godt op til sæsonstarten, og vi er naturligvis meget indstillede på, at vi skal til Sjælland for at tage tre point, siger assistenttræner Peter Enevoldsen.

Sammen med cheftræner Carrie Kveton må han dog se bort fra flere af profilerne til sæsonpremieren.

Den netop tilbagevendte landsholdsspiller Line S. Jensen er stadig ikke helt kampklar, efter den korsbåndsskade hun pådrog sig ved sidste sommers EM. Midtbanespilleren Sarah Dyrhauge er ude med en sprængt akillessene, forsvarsspilleren Luna Gewitz, der sad ude i store dele af foråret, er stadig et par uger fra at være klar, og angriber Agnete Nielsen er stadig ude efter en korsbåndsskade i foråret.

- Kigger man på Brøndby, så er de nok blevet en smule stærkere, end de var i sidste sæson, men generelt var vi også noget bedre end dem i foråret, så det ligner endnu engang en meget tæt duel med dem, siger han.

Fortuna Hjørring skal allerede tirsdag i kamp igen mod nyoprykkerne fra FC Thy-Thisted Q, og derefter venter tre ugers kamppause på grund af deltagelse i en turnering i Spanien og en efterfølgende landskampspause.