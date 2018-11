Fortuna opgiver grundspilssejr efter snitter i Brøndby

FODBOLD: Lørdag vandt Brøndby IF 4-0 over rivalerne fra Fortuna Hjørring i 3F Ligaen. Dermed tabte et af de to hold for første gang i denne sæson.

Nederlagets størrelse ærgrer nordjydernes assistenttræner.

- Det var et lidt for stort nederlag. Jeg synes faktisk ikke, at vi spillede så dårligt. Men vi slider lidt på den sidste tredjedel. Vi mangler lidt den angriber, som vi havde i Signe Bruun. Vi slider med at få folk i feltet, og vi mangler den angriber, der står inde i feltet, når bolden kommer derind, forklarer Peter Enevoldsen.

Dermed når Fortuna Hjørring næppe førstepladsen i 3F Ligaens grundspil. Med fem point mellem de to hold og fire kampe tilbage ser han ikke nordjyderne komme til tops.

Til gengæld skal VSK Aarhus vippes af den andenplads, som de lørdag stjal fra Fortuna Hjørring.

- De har Brøndby næste gang, så der må vi håbe, at Brøndby vinder. Men vi har dem heldigvis på hjemmebane i sidste kamp (i grundspillet, red.), siger Peter Enevoldsen.

Vinderen af grundspillet starter med 10 point i slutspillet, mens en andenplads giver 8 point at starte på.