Fortuna overvandt oprykkernes chokstart

FODBOLD: Fortuna Hjørring hentede tirsdag sæsonens første sejr i bestræbelserne på at genvinde det danske mesterskab, da holdet hjemme vandt lokalopgøret mod FC Thy - Thisted Q med 5-1.

Sejren burde have været langt, større, for Fortuna Hjørring skabte chancer til nærmest et tocifret antal scoringer, men uskarphed foran mål kombineret med en stærk indsats fra Thy-keeper Maja Østergaard betød, at FC Thy kunne holde cifrene på den respektable side.

Allerede i første minut var Fortuna Hjørring i to omgange tæt på at komme foran, men nærmest første gang gæsterne var oppe på den anden banehalvdel blev det farligt. Både Janelle Cordia og Sara Holmgaard gik fejl af en høj bold, og pludselig var Lotte Christensen fri i feltet, hvor hun blev nedlagt af Hannah Seabert.

Straffesparket omsatte Matilde Kjeldgaard til en særdeles overraskende føring efter 15 minutter.

Fortuna skulle dog kun vente 10 minutter på udligningen. En fremragende bold fra midten af banen fra Frederikke Thøgersen sejlede lige ind i pandebrasken på Karen Holmgaard, der let kunne snitte udligningen i nettet. Forinden havde især Signe Bruun brændt flere store chancer for hjemmeholdet, men også offensivkollegaen Emma Snerle havde sine afbrændere i første halvleg.

Gæsterne imponerede ved at være farlige de få gange, de var over midten. Og første halvleg bød på et glimrende langskud tf

Derfor gik de to mandskaber til pause ved stillingen 1-1, men allerede i anden halvlegs første minut kom Fortuna i front. Florentina Olar erobrede bolden, sendte den videre til Frederikke Thøgersen, der gav den til Signe Bruun, og efter flere store chancer fik angriberen endelig scoret sit første sæsonmål, da hun flot lagde bolden op i det lange hjørne med højrebenet.

Og så knækkede kræfterne efterhånden så småt hos gæsterne.

Indskiftede Caroline Møller nettede to gange - første gang efter flot forarbejde fra Sara Thrige, der elegant gled af på en tackling på kanten af feltet, fortsatte til baglinjen og fandt angriberen inde foran mål, hvor hun let kunne score.

Og så kunne Signe Bruun også føje endnu en scoring til sæsontotalen, da hun fra nært hold headede et godt indlæg fra højrekanten i nettet via overliggeren.

Dermed topper Fortuna rækken med fire point efter to kampe, mens FC Thy - Thisted Q har tre point efter den flotte premieresejr over Odense Q.

Fortuna Hjørring holder ligakamppause i 14 dage på grund af en træningsturnering i Spanien og to vigtige, danske landskampe, mens FC Thy - Thisted Q på lørdag gæster VSK Aarhus.