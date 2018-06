Fortuna sluttede sæsonen med sejr

FODBOLD: Der var lagt op til guldfest i Hjørring, da Fortuna Hjørring hjemme tog imod Brøndby i sidste runde af mesterskabsspillet i 3F ligaen.

Fortunas piger havde allerede inden kampen sikret sig guldet, men guldmedaljerne manglede de at få hængt om halsen, og det skete søndag eftermiddag på Hjørring Stadion. De fremmødte tilskuere kunne se Fortuna Hjørring vinde kampen med 4-1.

Kampens første store chance tilfaldt hjemmeholdet, da Karoline Smidt Nielsen efter fem minutters spil elegant driblede sig igennem Brøndby defensiven. Hendes afslutning manglede dog kvalitet, og Brøndby målmand Katrine Abel forhindrede en nordjysk føring.

Samme Karoline Smidt Nielsen var ti minutter senere igen tæt på at bringe hjemmeholdet foran, men igen stod Katrine Abel i vejen.

Boldbesiddelsen var ligeligt fordelt mellem de to hold, men det var Fortuna Hjørring, der fik mest ud af deres tid på bolden, og efter 25 minutter kom forløsningen for hjemmeholdet, da Signe Kallesøe Bruun med et flot hovedstød bragte Fortuna Hjørring foran med 1-0.

Brøndby fik få minutter efter 1-0 scoringen en fin mulighed for at bringe balance i regnskabet. Gæsterne kom afsted i en kontra, men Nanna Christiansen sendte sin afslutning et godt stykke forbi mål.

Kort før pausen var gæsterne fra vestegnen igen farlige, da Ria Öling kom først på et indlæg, men hun formåede ikke at udplacere hjemmeholdets keeper, der nemt kunne gribe bolden.

Minuttet efter gjorde Fortuna Hjørring det i stedet til 2-0, da Nevena Damjanovic udnyttede et straffespark og Fortuna Hjørring kunne derfor gå til pause foran med 2-0.

Chancemæssigt startede anden halvleg noget langsommere ud. Begge hold havde problemer med at fastholde spillet, og den afgørende aflevering på banens sidste tredjedel var i for mange situationer alt for sløset.

Første store chance efter pausen kom gæsterne frem til, men en flot redning på stregen forhindrede Brøndby i at få reduceret. Gæsterne måtte nøjes med et hjørnespark, som de efterfølgende ikke fik noget ud af.

Fortuna Hjørring havde svært ved at finde første halvlegs spil frem igen. Deres omgang med bolden var ikke prangende, og det udnyttede gæsterne til at få reduceret 2-1, da Sofie Svava med lidt over 20 minutter igen på direkte frispark sendte bolden i kassen.

Første farlige forsøg fra hjemmeholdet var et langskud fra anfører Janelle Cordia sendte et missil mod mål, men Katrine Abel hev en fremragende redning op ad ærmet.

Med ti minutter igen blev kampen afgjort, da Frederikke Thøgersen scorede til 3-1. Efter et par hurtige træk forbi et par Brøndby spillere, sendte hun et hårdt skud afsted mod kassen, og Katrine Abel kunne ikke holde bolden ude af målet.

Fortuna Hjørring var ikke færdige med at score og med fem minutter igen gjorde Sarah Dyrehauge det til 4-1 med en sikker afslutning i langt hjørne.