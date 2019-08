Forvirring om EU-kort rammer tusinder af syge borgere

KØBENHAVN: Det blå EU-sygesikringsbevis skaber fortsat problemer for et stort antal danske turister, som rammes af akut sygdom under deres ferie i Europa.

Således måtte 4500 danskere sidste år have penge op af lommen og selv betale for at få hjælp. Det blå kort skulle ellers i mange tilfælde dække udgifterne ved behandlingen.

Det viser de nyeste tal fra Styrelsen for Patientsikkerhed. Til sammenligning var tallet det samme for 2017, mens der i 2016 var tale om 4000 danskere, der søgte om refusion.

Det kan skyldes flere ting, at sygebesøg ender med refusionsansøgning, siger jurist og specialkonsulent hos Styrelsen for Patientsikkerhed Elisabeth Kjøller.

- Det kan enten være fordi, man ikke har husket at få det blå EU-sygesikringskort med, eller fordi man har modtaget behandling på en privat sundhedsklinik.

- I nogle tilfælde accepterer behandlingsstedet ikke det blå kort. Vi får også mange refusionsansøgninger fra forsikringsselskaber, siger Elisabeth Kjøller.

En stor del af ansøgningerne kommer fra sygebehandling i Spanien, Østrig, Frankrig, Italien og Tyskland.

Sidste år udbetalte styrelsen samlet 2,7 millioner kroner i refusion. Det er ikke muligt for styrelsen at oplyse, hvor mange af ansøgningerne der endte med refusion.

Vicedirektør hos Forbrugerrådet Tænk Vagn Jelsøe mener, at der er "rum til forbedring" i antallet af refusionansøgninger.

- Det er tydeligt, at der er et godt stykke vej, før det her (det blå EU-kort, red.) fungerer.

- Det gælder både i forhold til de rejsende, der får styr på det, men også det helt indlysende, at der er brug for at gøre klart, hvordan behandlerne skal reagere, siger Vagn Jelsøe.

Vagn Jelsøe gruer samtidig for, at antallet af ansøgere om refusion i år bliver større, da godt to millioner danske EU-kort udløber i 2019, da det skal fornys hvert femte år.

Det blå sygesikringsbevis trådte i kraft med virkning fra den 1. juni 2004. I 2014 bestilte over to millioner danskere det blå kort, da det gule sundhedskort blev ugyldigt uden for Skandinavien.

Det har ikke været muligt at få en kommentar fra sundhedsminister Magnus Heunicke (S), da han holder ferie.

/ritzau/