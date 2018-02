1500 fodboldglade unge dystede i Lanternen

LØGSTØR: 1500 fodboldglade drenge og piger har henover weekenden lavet masser af mål i Lanternen ved årets Himmerlands Forsikring Cup i Løgstør.

Hele 230 hold lige fra U6- til U18 havde i år meldt sig til indefodboldstævnet, der ifølge arrangørerne har vokset sig til Vesthimmerlands største.

- På to år har vi fået 100 ekstra holdtilmeldinger. Jeg tror, det kan hænge sammen med, at vi gør meget ud af at skabe en god stemning med gode præmier og musik ved scoringer og indløb, ligesom vi laver navneopråb, fortæller tovholder Tom Cortsen fra Løgstør IF.

- Især de mindste spillere vokser lige ti centimeter, når de hører deres navn råbt op. Men jeg har ladet mig fortælle, at det ikke er rekord. For 20 år siden var der et stævne med hele 264 deltagere, forklarer han.

Traditionen tro var der medaljer til alle deltagere ved årets stævne.

Blandt præmierne var 200 billetter til AaBs hjemmekamp mod FC Nordsjælland 25. februar.