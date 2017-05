Cykelstjerne klatrede i Rebilds bakker

Omkring 50 cykelmotionister prøvekørte sammen med tidligere Tour-vinder Carlos Sastre Rebilds veje forud for et hyldestløb til cykelstjernen senere på året

REBILD: Det er de færreste forundt at få lov at cykle om kap med en tidligere Tour de France-vinder. Men det skete for 50 cykelmotionister, der lørdag prøvekørte Triatland Rebilds mange stigninger og nedkørsler sammen med den spanske bjergrytter Carlos Sastre.

Til efteråret - nærmere bestemt 2. september - vil Rebilds asfalt nemlig blive brugt til et hyldestløb for cykelrytteren - Carlos Sastre Classic - hvor op mod 1200 hold á tre cykelmotionister skal dyste mod den garvede bjergrytter.

På lørdagens prøvekørsel tog han sig tid til hyggesnak og selfies med de mange cykelfans og motionister, der sammen med stjernen kørte tre omgange af den 16 kilometer lange rute.