Demenshave indviet i Ranum

RANUM: Plejecenter Kærbo i Ranum tog tirsdag en ny have i brug til de demente beboere. Det er en afskærmet oplevelses- og aktivitets- have, som kommunen har fået 225.000 kr. til fra den statslige satspulje.

Haven indeholder frugtlund med æble-, pære- og blommetræer, en bevægelsessti, musikinstrumenter, græsbede samt sansehave, hvor man kommer tæt på beplantningen og kan røre, smage og dufte beplantningen.

Målet er at give beboerne mulighed for at komme ud i naturen og aktivere dem og deres sanser, fordi en stor del af beboernes livshistorie er naturoplevelser.

Det var Egill Engemann, der er beboer på plejecentret, der havde æren af at indvi haven sammen med centerleder Lene Brandhøj.