Fantastiske fotos af månefænomen

VERDEN: En kombination af månefænomener klæder onsdag himlen på store dele af kloden. Der er dog kun tale om en delvis fornøjelse på den danske eftermiddagshimmel.

Det bliver første gang i flere år, at der på samme tid vil være et sammenfald af fænomenerne "blå måne", "blodmåne" og en "supermåne". Det skriver nyhedsbureauet AFP.

Månen bevæger sig i en akse om Jorden, der gør, at dens afstand til Jorden varierer. I de ti procent af tiden, hvor den er tættest på Jorden, kaldes den en supermåne.

Onsdag vil månen være en supermåne. Ifølge TV2 er månen her 14 procent større og lyser 30 procent stærkere, end når den er længst fra Jorden.

Foto: Mike Blake/RB/Reuters

Derudover vil det være en såkaldt blå måne. En blå måne er, når det er fuldmåne for anden gang på en måned.

Sidst men ikke mindst er det en total måneformørkelse - også kaldet en blodmåne. Ordet dækker over, at månen passerer mellem solen og Jorden, og derfor får et rødligt skær.

Det er 36 år siden, at de tre fænomener falder sammen.

Selv om det er mere end tre årtier siden, at europæere har set de tre fænomener på samme tid, er spændingen større på den anden side af Atlanterhavet.

Den sjældne kombination er ikke set på den vestlige halvkugle siden midt i 1800-tallet. Men denne gang vil også amerikanerne få et glimt af fænomenerne.

Det bliver dog Australien og det nordlige samt østlige Asien, der får den bedste udsigt. Her vil hele månen være oppe under hele måneformørkelsen.

Foto: Mike Blake/RB/Reuters

/ritzau/