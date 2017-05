AARS: Støvet fra historietimerne var pustet langt væk, da 66 elever på 5. årgang på Østermarkskolen i Aars var rykket ud for at få historieundervisning via rollespil.

Vesthimmerlands Museum og Vesthimmerlands Biblioteker har nemlig i samarbejde med skolen i Aars skabt et anderledes historieformidlingsprojekt, der skal gøre historien aktiv og levende for eleverne - med fokus på vikingetiden og den sene middelalder.

Det er et længere forløb, der kulminerede, da eleverne løb rundt i middelalderkostumer med sværd i hænderne og sloges på stadion med sværd.

Tre timer om ugen de sidste fire uger har de haft fokus på tidsperioden via tværfaglig undervisning op til arrangementet i går, hvor tiden var skruet tilbage til år 1050 og der var indbudt til "Forårsmarked på Østermarken". Et marked der altså også inkluderede drabelige kampe om, hvem der skulle være konge: Svend, Knud eller Valdemar.

Den sene vikingetid/tidlige middelalder har ikke mindst spillet en stor rolle i Vesthimmerland., hvor der er gjort mange spændende fund - f.eks. en riddergrav i Næsby

Samarbejdet mellem skole, museet og bibliotekerne betyder, at der nu laves en "historieformidlingspakke", som skal opbevares på museet - og som andre skoler også kan gøre brug af.

Historieformidlingspakken kommer nu til at indgå i museets skoletjeneste tilbud til skolerne i Vesthimmerland