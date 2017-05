Højt til loftet ved møllen

BÆLUM: Østhimmerlands Ungdomsskole var torsdag for 12. gang vært for festivalen Aftryk, som denne gang samlede 1200 unge og 35 bands ved møllen i Bælum.

Det særlige ved Aftryk er, at man ikke må spille kopinumre.

Det var igen i år Magnus Jacobsen, professionel musiker, og Mathias Wissing, musikjournalist, der klarede konferencier-opgaven i fællesskab. De er også begge tidligere elever på Østhimmerlands Ungdomsskole, og de var imponerede over årets niveau:

- Der plejer altid at være nogle stykker med lidt noget fjol. I år er der meget motivation, de er mere dedikerede og har gjort sig umage. Det er rigtig spændende at være et sted, hvor hele udklækningen sker, mente Magnus Jacobsen, som efter mange år med bandet Dance With Dirt nu har sit eget projekt Sundays, der blandt andet lige har spillet tre gange på SPOT-festival i Aarhus.

Et af torsdagens unge bands kan måske få chancen på netop SPOT næste år, for Anders Ovesen fra ROSA (Dansk Rock Samråd) var traditionen tro på pletten for at holde udkig efter et nyt talent.

- Jeg går efter nogen, der har et helstøbt produkt og et potentiale. Det gælder også om at komme ud over scenekanten. Og det kræver "guts" at stille sig op på scenen - ikke mindst over for sine kammerater, sagde Anders Ovesen.