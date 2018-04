Mand fundet druknet ved Løgstør

LØGSTØR: En mand blev onsdag morgen fundet druknet i vandet ud for Løgstør.

Det oplyser vagtchef Michael Elkjær fra Nordjyllands Politi.

Der blev slået alarm kort før klokken 8, da en forbipasserende så en person ligge livløs i vandet ud for den lille havn ved Kunsttorvet. Redningsmandskabet fik manden ind på land, hvor en læge erklærede ham død, fortæller vagtchefen.

- Vi ved endnu ikke, hvor længe han har ligget i vandet, eller hvor han er faldet i henne. Vi kender heller ikke identiteten eller alder på personen, siger Michael Elkjær og tilføjer, at der er tale om en ældre mand.

Politiet vurderer også, at personen kan have ligget i vandet i et stykke tid.

Liget af manden er nu bragt til Aalborg Universitetshospital, hvor der skal foretages et ligsyn for blandt andet at fastslå mandens identitet.