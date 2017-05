Musikere samlet i Bælum til samspil

BÆLUM: For første gang nogensinde lagde Østhimmerlands Ungdomsskole i Bælum lokaler til en samspilsdag lørdag med deltagelse at 22 amatørmusikere fra store dele af Jylland.

- Vi stod med en aflyst bededagsseminar grundet sygdom og stod nu med spørgsmålet om eventuelt at finde på noget alternativt frem for blot at efterlade et hul uden indhold. Det blev så en dag med undervisning i sammenspil, hvor vi lørdag aften slutter af med et musikalsk åbent hus arrangement i ungdomsskolens teatersal, hvor alle udefra er velkomne både til at spille musik sammen med kursisterne eller blot som tilhørere, forklarer Klaus Pindstrup fra Himmerlands Folkemusikskole.

Sammen med Stefan Groot vil han i løbet af lørdagen lære fra sig med tips, teknikker og eksempler på hvordan kursusdeltagerne ved samspillet kan gøre musikken til en fælles oplevelse.

Skifte fra Skørping Skole

Folkemusikskolen har tidligere i flere år arrangeret en tilsvarende samspilsdag med Skørping Skole som ramme.

- Men ser vi på de godt 20 deltagerne her i dag, så er der primært tale om modne voksne folk, der for længst er komet over den alder hvor de synes det er sjovt at overnatte på gulvet i et klasselokale. Her i Bælum kan de ved interesse få et værelse til rådighed, og køkkenfaciliteterne er også meget bedre her på ungdomsskolen, pointerer Klaus Pindstrup.

Adskillige af dagens deltagere er kommet langvejs fra, blandt andet pensionist Bent Aakjær fra Følle på Djursland.

- Jeg har spillet harmonika de sidste omkring 30 år og har før deltaget i samspilsdage på Skørping Skole, fordi jeg synes de er hyggelige og meget lærerige, pointerer han ved det fælles morgenbord inden dagens første workshop i teatersalen, hvor alle er samlet.