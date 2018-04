Nu kender politiet identiteten på den druknede mand

LØGSTØR: En 62-årig mand fra lokalområdet blev onsdag morgen fundet druknet i vandet ud for Løgstør, oplyser Nordjyllands Politi.

Der blev slået alarm kort før kl. 8, da en forbipasserende så en person ligge livløs i vandet ud for den lille havn ved Kunsttorvet.

Redningsmandskabet fik manden ind på land, hvor en læge erklærede ham død.

Politiet vurderer, at personen kan have ligget i vandet i et stykke tid.

Manden blev identificeret ved et ligsyn på Aalborg Universitetshospital onsdag.

De pårørende er underrettet.

Politiet ved ikke med sikkerhed, hvordan manden er druknet. Men intet tyder på, at der ligger en forbrydelse bag, oplyser vagtchef Poul Fastergaard fra Nordjyllands Politi.