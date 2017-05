Ny Rema 1000 butik nu åbnet i Støvring

STØVRING: Efter en længere byggeperiode kunne købmand Jesper Buus Bové tidligt torsdag morgen endelig slå dørene op for den nye Rema 1000 dagligvarebutik på Hobrovej i Støvring.

Hele Hobrovej i midtbyen var i dagens anledning flagsmykket på initiativ af byens handelsstandsforening, og fra dens formand Lisa Kjær var der ros til købmanden for et flot nybyggeri på den tidligere biblioteksgrund.

Ikke uventet var der annonceret et væld af slagtilbud på forskellige varer i butikken i forbindelse med åbningen samt uddeling af gratis røde roser til de første kunder, og allerede en halv time før det traditionelle klip af den røde snor stillede de første kunder sig op i en udendørs kø ved indgangen.

Her bød både den lokale afdeling af EDC og Jutlander Bank på gratis morgenkaffe og en lille skarp til halsen for de trængende.

- Vi synes jo det er vigtigt at markere at der sker noget nyt her i Støvring midtby og vil samtidigt gerne byde Rema 1000 velkommen, påpegede Gitte Theilgaard som souschef i Jutlander Bank.

Åbningstale af borgmester

Efter en ganske kort velkomst til de omkring 150 fremmødte ved butiksåbningen klokken otte overlod købmand Jesper Buus Bové ordet til borgmester Leon Sebbelin.

Han afslørede i sin tale, at Rema 1000 tidligere har været interesseret i at etablere sig i Støvring, men kravet fra et flertal i byrådet om en placering af dagligvarebutikker i bymidten har hidtil bremset Rema 1000’s planer.

- Men så dukkede den gamle biblioteksgrund op, og her har jeg haft fornøjelsen af at forhandle en aftale om grundsalg til jer. Med Rema 1000 har Støvring snart fuldt hus når det gælder dagligvarebutikker, der mangler vist kun Lidl tror jeg, pointerede borgmesteren og tilføjede:

- Med den positive befolkningsudvikling med næsten nye tilflyttere til byen hver dag er jeg sikker på der er kunder nok til alle byens dagligvarebutikker. Så husk kunder at tænke globalt, men handle lokalt.