Økologiske landmænd sår blomster til bierne

THY: Lørdag bliver der mulighed for, at haveejerne i Danmark kan give et lille bidrag til at give bier og andre insekter lidt bedre levevilkår.

Det sker samtidigt med, at 200 økologiske landmænd rundt i hele landet også vil give deres bidrag.

Det hele i form af 12 forskellige typer blomster, som er udvalgt til at give godt med pollen hele året.

- Vi regner med at så dem langs flere af vores marker, siger økologisk mælkeproducent Arne Kaspersen fra Tømmerby mellem Frøstrup og Vesløs.

Han har marker i nærheden af sin gård, men også marker andre steder i området, og han planlægger, at det især skal være de steder, hvor der skal dyrkes korn.

To andre steder i Thy har økologiske landmænd også sagt ja til at modtage en sæk frø og så dem langs markerne.

- Jeg har fået frøene, men jeg synes ikke, at vejret har været til at så dem, siger Karsten Hansen fra Nørhå sydvest for Snedsted i Thy.

Tidligere har det været svært for økologiske landmænd at finde de rette blomsterblandinger i økologisk form, for der kan være en risiko for at status som økologisk producent kommer i fare, hvis der sås blomsterplanter i en mark, der ellers er godkendt som økologisk.

Projektet i år er sat i værk af Økologisk Landsforening i samarbejde med dagligvarekæden Netto, og den almindelige haveejer kan i dag, lørdag 7. april, gratis hente en portion frø til at så økologiske blomster.

De seneste par år har landbruget kunnet mærke, at antallet af biler og andre insekter, der bestøver afgrøder, er faldet kraftigt, og hvis det arbejde, som insekterne udfører i markerne. ikke bliver bevaret, risikerer den danske fødevareproduktion at gå i stå.