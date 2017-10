Se billederne: Rørende aften i Vild med Dans

KØBENHAVN: For danserinden Karina Frimodt og håndboldspilleren Daniel Svensson har det hele tiden været et erklæret mål at nå til den store Knæk Cancer-aften i "Vild med dans".

Begge har de nemlig kæmpet mod kræft.

Fredag aften fik de drømmen opfyldt, og det var en emotionel oplevelse for parret. Samtidig markerer Knæk Cancer-ugen for Karina Frimodt, at det er præcis to år siden, hun selv fandt en knude i brystet.

- Hele ugen har der været rigtig mange tanker og især i dag. Jeg blev ramt flere gange under showet, men det var også en glæde over at stå der sammen med Daniel, der virkelig rørte mig.

- Det er svært at sætte ord på, for man er fyldt af blandede følelser, siger Karina Frimodt, der efter hun blev syg var igennem et længere behandlingsforløb og stadig går til tjek.

Daniel Svensson og Karina Frimodt. Foto: /ritzau/Mogens Flindt

Også for Daniel Svensson, der har været ramt af lymfekræft, har dagene op til showet, der blev afholdt på Det Kongelige Teater, været bevægende.

- Det er en uge med meget store følelser, og det er svært ikke at tage det med ind på dansegulvet. Det var meget bevægende at danse rundt med Karina, og jeg er lykkelig for, at jeg fik lov til det, siger han.

- Og at stå som den sidste mandlige nydanser, og så få lov til at gøre det på Det Kongelige Teater, det er stort, siger Daniel Svensson.

Fredag aften var de fem tilbageværende par fredede, men i næste uge skal endnu et par forlade showet.

/ritzau/