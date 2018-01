Serieklub tager på træningslejr i Tyrkiet

HURUP: Det kan godt betale sig at glemme sine strømper eller fodboldstøvler. Det kan 31 fodboldspillere i Hurup IF nu konstatere. For glemsomhed koster til bødekassen, som nu finansierer en træningstur til tyrkiske Alanya for seniorspillere fra klubbens serie 2 og serie 4 hold. I uge 9 skifter spillerne dansk kulde ud med ca. 25 grader.

- Det er første gang i klubbens historie, at vi rykker træningen til Tyrkiet. Jeg har heller ikke hørt om andre klubber som vores, der gør

det, siger Palle Nielsen, træner for serie 2 holdet til holdenes træningsopstart lørdag i fem graders varme på banerne ved Hurup Hallerne.

- Vi er i alt 34 personer, der skal af sted. Tre ledere og 31 spillere, tilføjer træneren, der blev inspireret til turen under en ferie i Alanya.

Turen, hvor fodbolddrengene blandt andet skal spille mod lokale hold på Stadion i Alanya, koster ca. 100.000 kr. Halvdelen af beløbet har spillerne tjent ved at udføre pakkeopgaver for vognmandfirmaet NC Christensen & Sønner.