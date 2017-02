FREDERIKSHAVN: Det er 20 år siden, hun skiftede filetkniven og fisken i Strandby ud med et kamera og gjorde karriere som fotograf med det meste af verden som arbejdsplads.

Nu vender hun tilbage til gerningsstedet og fortæller "frederikshavnerhistorier" med sine fotografier.

Navnet er Linda Suhr, 52-årig strandbypige, der driver Suhr Photography.

Hotel Herman Bang

Efter nogle hektiske år med bopæl i Odense og København er hun flyttet hjem, og lige nu sætter hun kulør på Hotel Herman Bang i Tordenskjoldsgade.

I restaurantens store sal hænger tre af hendes store billeder, hvor hun går tæt på det maritime Frederikshavn, og rundt omkring på hotellet har Linda Suhr også sat sine fingeraftryk.

På nogle af værelserne hænger Lindas fotografier af udvalgte motiver fra Frederikshavn: Pullerter og tovværk på havnen, rustent jern på skroget at et skib. Krudttårnet og Frederikshavn Kirke. Ikke som klassiske postkortmotiver men i skarp beskæring og nye vinkler. Og så et enkelt motiv fra indsejlingen til Strandby Havn med Hirsholmene i horisonten.

Linda Suhrs billeder er også lavet som kvadratiske postkort og som plakater, som kan købes i hotellets reception - med små citater fra Herman Bangs romaner og digte.

"husk at smile før du sover, så går dagens surhed over" for eksempel.

Hoteldirektør Lars Dannervig har kigget dybt i Herman Bangs bogreol og fundet de udvalgte guldkorn fra forfatteren, der lægger navn til Best Western-hotellet i Frederikshavn.

Prisvindende fotobøger

For Linda Suhr har det været en lang rejse, der har ført hende fra Strandby og ud i den store verden. Med afgørende stop i Sydafrika og i det sydlige Frankrig, som har kastet prisbelønnede coffeetable fotobøger af sig. Tilbage til hjemstavnen, hvor hun har genopdaget Frederikshavns dna og fanget det med sit kamera.

- Forhåbentlig er det kun begyndelsen. Jeg kunne godt tænke mig at udsmykke mere af Frederikshavn, siger Linda Suhr, der er i tæt samarbejde med Frederikshavn Byfond om planerne.

Linda Suhrs fotografier på Hotel Herman Bang bliver præsenteret ved en reception til foråret.

Lindas Blå Bog

Linda Suhr er født og opvokset i Strandby.

For 20 år siden blev hun uddannet fotograf og driver nu sit eget Suhr Photography.

Hun tager fotografier til mode-, madmagasiner og reklamefoto, blandt andet for firmaer som Bestseller, Lego, May Day Film, Bygma, Bahne, Kokkedal Slot og Mærsk.

Hun har taget billederne til bogen "Morten Kok Sensuelle Stunder" og har fotograferet den afdøde maler Kurt Trampedach.

I 2009 udgav hun "A Passion for Wine & Surf", en fotobog om vin og surfere i Sydafrika. Bogen vandt Gourmands pris som "best cookbook in Denmark" og fik en andenplads i World Cookbook Awards.

I 2013 udgav hun "Pierrefeu l’esprit du terroir", der også vandt en international fotopris som årets bedste vinbog.

Siden har hun udgivet endnu en coffeetablebook om vin.

Nu er hun aktuel med udstilling på Hotel Herman Bang i Frederikshavn.