Fotograferne har tømt kameraerne - her er ALLE karnevalsbillederne

AALBORG: NORDJYSKEs fotografer tog flere hundrede billeder, da de fulgte med karnevalsoptoget fra start til festen sluttede i Kildeparken.

I forskellige gallerier har vi bragt de sjove, skøre, søde, frække og vildt festlige billeder, og de stemningsfyldte videoer.

Men fotograferne har rystet kameraerne og der vælter stadig billeder ud. Dem skal du selvfølgelig ikke snydes for, så dem kan du bladre igennem ovenover.

Og har du lyst til at genopleve den fantastiske karnevalsstemning, vil du se dig selv eller dine venner, eller har du bare lyst til at se, hvordan det tager sig ud, når Nordeuropas største gadefest brager igennem Aalborg badet i sommer - så har vi samlet alle gallerierne og videoerne her:

Karnevalet skudt i gang med et brag

Video: Festen er i gang!

De sjove, frække og de helt vildt festlige billeder

Smil, du er på

Video: Karnevalsdeltagere fester på livet løs

De kreative kostumer

Den suverænt svedige stemning

Video: Karnevalet set fra oven

(Vand)kampen mod varmen

Festen i Kilden

Video: Stemningen i Kildeparken