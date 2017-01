NORDJYLLAND: Har du også prøvet på en køretur at blive fotograferet af en af politiets fotovogne - Automatiske Trafik Kontrol - hvis du har kørt lige lidt for stærkt, fordi du skulle skynde dig et eller andet sted hen. Og vil du gerne vide lidt om, hvilke tanker der går gennem hovedet på de folk, der sidder i fotovognen, når de blitzer dig.

Så kan du onsdag få et indblik i, hvad der foregår i fotovognen.

For onsdag fra klokken 13 til 21 kan du på Nordjyllands Politis twitterprofil følge arbejdet direkte fra en af fotovognene.

I fotovognen vil politiets måleoperatør nemlig have selskab af endnu en medarbejder fra politiet, der vil udsende beskeder online om arbejdet med at måle trafikanternes hastigheder.

Faglig leder af den automatiske fartkontrol, ATK, ved Nordjyllands Politi, politiassistent Kim Haubro, forklarer, at politiet gør dette, fordi myndighederne først og fremmest har et ønske om at sætte fokus på trafiksikkerheden - på en lidt anderledes måde.

- Fart er en af store dræbere i trafikken, og fotovognene skal bidrage til, at trafikanterne letter trykket på speederen, siger Kim Haubro og tilføjer:

- Vi vil selvfølgelig også gerne vise vores arbejde på en lidt anden måde - og det kan de sociale medier bidrage til.

Kim Haubro tilføjer, at politiet ikke kommer til at tweete fast fra fotovognene. Det vil nemlig binde resurser, men han erkender dog i samme ombæring, at det også skyldes, at politiet ikke konsekvent ønsker at fortælle præcist, hvor fotovognene holder.

- Det vil vi gøre nogle gange, men langt fra altid, lyder meldingen fra Kim Haubro.

Politiassistent Kim Haubro understreger, at de målkrav, politiet er underlagt, er bundet op på antal af timer, der måles - ikke på antallet af fartbøder.

- Vores interesse i færdselspolitiet er at få nedbragt antallet af dræbte og kvæstede i trafikken. Så kan vi med vores fotovogne bidrage til, at færre bilister kører for stærkt, fordi de ved, at vi er mere massivt til stede, så er vi tilfredse, siger Kim Haubro.

Nordjyllands Politi råder over i alt 10 fotovogne, og siden 1. september 2016 har de været bemandet med 10 civilt ansatte operatører.

Fotovognene kører ud fra politistationerne i både Aalborg, Hobro, Frederikshavn og Hjørring.