Fra græsplæne til marked: Alle pladser er lejet ud

BRØNDERSLEV: I denne uge vil man kunne følge med i, hvordan markedspladsen i Brønderslev går fra sin sædvanlige tilstand som en stor græsplæne og til at være nærmest en hel by med telte, vogne, scener, lysmaster, tivoli og små gader. Brønderslev Marked går i gang fredag 31. august og fortsætter til og med mandag.

Lørdag og søndag plejer at være de største dage på markedet. Hvilken der er størst kan være forskelligt.

- Det vil afhænge meget af vejret, og hvad man ser på vejrudsigten, fortæller H. C. Poulsen, der er næstformand i markedsudvalget.

Der meldes udsolgt

Fredag er der tradition for, at mange børn kommer i tivoliet, og som noget nyt spiller vinderne af musikkonkurrencen Byens Bedste Band i år, det bliver også fredag.

Brønderslev Marked kan melde alt udsolgt, når det gælder pladser til kræmmere.

- Alle pladser er lejet ud, og der er mange på venteliste. Mange genbestiller, inden de tager herfra, siger Henrik Kusk, der er kræmmeransvarlig.

Festfyrværkeri mandag aften

Der er plads til 200 kræmmerboder, og der ventes mellem 70 og 100 heste.

Musik er der naturligvis en masse musik på programmet - der er to scener på pladsen plus en stor scene i det store markedstelt, hvor der ventes fest både fredag og lørdag aften - plus mandag, hvor Kandis spiller.

Mandag er der børneoptog fra Banegårdspladsen og gennem byen ned til markedet, hvor byens børnehaver og vuggestuer deltager.

Det hele slutter med et festfyrværkeri mandag aften.