Fra krykker til kampklar: Mæhle er frisk til Belgien-dyst

HELSINGØR:Landsholdsbacken Joakim Mæhle forlod Brøndby Stadion på krykker efter testsejren over Sverige i onsdags, torsdag kunne han dårligt nok gå, og søndag stod han over i Nations League-kampen mod Island.

Men han er i kraftig bedring, og han forventer selv, at han er helt frisk til at spille gruppefinalen mod Belgien på onsdag.

Det siger han mandag eftermiddag før landsholdets træning i Helsingør.

- Jeg fik to slag på knæet mod Sverige - et i første halvleg og et i starten af anden halvleg - og knæet hævede op, og jeg havde svært ved at gå morgenen efter, men hævelsen har foretaget sig nu, og der er ikke nogen skader inde i knæet.

- Det var bare væske, som trykkede på knæet, så jeg mærkede smerte og havde svært ved at gå, men nu er der sket store fremskridt.

- Jeg har det godt, og jeg vil vurdere, at jeg er 99 procent klar. Jeg skal træne fuldt med i dag (mandag, red.), og forhåbentlig kan jeg gøre det uden problemer, siger Joakim Mæhle.

Han har gjort sig som en yderst offensiv venstre back på landsholdet, selv om han egentlig er højrebenet.

Da konkurrenten Robert Skov er coronasmittet, og Jens Stryger Larsen mandag forlod landsholdslejren, er Mæhle aktuelt den spiller i landsholdstruppen med mest erfaring i at spille venstre back.

- Det er bestemt et godt tidspunkt for mig at blive klar igen. Jeg var utrolig ærgerlig over ikke at kunne være med mod Island, for det var også en mulighed for at spille.

- Men det handler også om at være 100 procent klar, og det var jeg ikke til en duelpræget kamp mod Island, og man skal ikke spille, når man ikke er 100 procent klar. Men det skulle jeg gerne være på onsdag, siger Joakim Mæhle.

Det krydser landstræner Kasper Hjulmand også fingre for.

- Han løb en hel halvleg efter et slag på knæet, og han tog fra Brøndby Stadion på krykker, så det er en sej fyr, og vi håber selvfølgelig på, at han er helt klar mod Belgien.

- Der er ikke mange alternativer, hvis han ikke er klar. Casper Højer er skadet, Kristian Pedersen har en hjernerystelse i Birmingham, så det er et håb, at Mæhle er klar.

- Ellers har vi højre backs, som også kan spille i venstre side - Rasmus Nissen, Alexander Bah og Henrik Dalsgaard, siger landstræneren.

Hjulmand er meget imponeret af lungekapaciteten hos nordjyske Mæhle.

- Han er en kæmpe motor, og han smadrer alle løbetest, alle de steder han har været. Hvis man bare ser på hans kamp mod Sverige, så var det helt vanvittigt, hvor mange højintense løb han tog.

- Han har nogle ting i sit defensive spil, han skal have forbedret, men offensivt er han utroligt stærk, siger Hjulmand.

23-årige Joakim Mæhle fik landsholdsdebut mod netop Belgien i september.

/ritzau/