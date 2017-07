Fra størst til mindst: Home får bank af rivalerne

DANMARK: Ejendomsmæglerkæden Home har tabt pusten og er nu den mindste af de fire store ejendomsmæglerkæder i Danmark, skriver Finans.

Hvor Home tidligere markedsførte sig som landets største - ligesom EDC altid har gjort – må den Danske Bank-ejede kæde nu sande, at selv Nordeas Danbolig-kæde har overhalet den. Nybolig under Nykredit er også større.

Det viser en opgørelse over markedsandele fra Boligsiden, som måler de enkelte kæders salg af huse til private - villaer, parcelhuse, rækkehuse, ejerlejligheder og fritidshuse. Home peger på, at konkurrencen er øget i de større byer, hvor kæden har stået stærkest.

- Vi er fire store kæder, som ligger nogenlunde på niveau, og hvor vi rundt om i landet konkurrerer på forskellige lokale planer. Men der lukker mæglere i nogle yderområder og åbner i de mere urbane områder, hvor vi har været stærke - og stadig er det, siger Mads Ellegaard, relationschef i Home, til Finans.

EDC er i dag den klart største ejendomsmæglerkæde med en markedsandel på 21,7 pct.

- For mange bolighandlende ligger der en tryghed i at gå til den største, fordi man intuitivt ved, at så mange mennesker ikke kan tage fejl. Så det er dejligt at være den største, siger Jan Nordmann, kommunikationschef i EDC, til Finans.