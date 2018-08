Fra tribunen til hovedrolle

FODBOLD: For en uge siden var Andreas Kaltoft end ikke med i truppen hos Vendsyssel FF, men mandag mod AaB fik forsvarsspilleren en hovedrolle. Han startede på banen på bekostning af Søren Henriksen og var sit holds bedste i 1-0-nederlaget til AaB.

- Jeg kunne godt se på træningen i løbet af ugen, at det lignede, jeg skulle spille mod AaB. Men jeg var da lidt overrasket over at få chancen, når jeg slet ikke var i truppen i sidste uge. Jeg prøvede bare at gøre alt for at gribe den, forklarer Kaltoft.

Han var ikke bare solid i defensiven, men truede også på de offensive dødbolde.

- Vi føler faktisk, at vi skulle have vundet. Jeg havde selv to store hovedstødschancer i første halvleg, hvor jeg burde have scoret. Så var det blevet en helt anden kamp og var måske faldet ud til vores fordel. Jeg er også ærgerlig på vores fans vegne, for de skabte en fed kulisse, siger Andreas Kaltoft.