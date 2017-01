VW betaler 30.000.000.000 kr. i bod til USA for miljøfusk

Kvinden var - trods det hårde vejr - ude at gå sig en tur, og da hun var gangbesværet gik hun med sin rollator.

VEJGAARD: En 78-årig kvinde fra Aalborg blev onsdag formiddag udsat for et særdeles frækt tasketyveri.

Ældre kvinde fik stjålet sin taske, da hun var ude at gå med sin rollator i Vejgaard

