ESBJERG: Med otte kampe tilbage af grundspillet i Metalligaen i ishockey er førstepladsen nu pludselig kommet i sigte for Frederikshavn White Hawks.

Høgenes 6-2 sejr søndag i Esbjerg betyder, at holdet nu ligger nummer to - og afstanden op til førende Aalborg Pirates er blot fire point.

- Det er nu ikke noget, vi tænker så meget over. Ligaen er uhyre tæt, og jeg vil ikke lægge unødigt pres på os selv ved at sige, at vi går efter at vinde grundspillet. Vores fokus ligger på det, vi kan gøre noget ved, nemlig vores egen præstation fra kamp til kamp, sagde White Hawks Steffen Frank efter sejren.

Han sprudlede i Esbjerg med tre mål og to assists.

- Det var en rigtig god kamp for mig, og det er selvfølgelig fedt at score tre gange og også lægge op til et par mål. Men det vigtigste er holdet, og at vi vinder. Og i dag gjorde vi det virkelig godt. Vi kom hurtigt bagud, men gik ikke i panik, og det gav momentum, at vi hurtigt fik udlignet og kom foran, sagde Steffen Frank.