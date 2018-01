Frankrig advarer Tyrkiet mod en invasion i Syrien

Frankrigs præsident, Immanuel Macron, advarer Tyrkiet mod at foretage en "invasion" i Syrien.

Den franske præsident siger i et interview med avisen Le Figaro, at tyrkerne bør koordinere deres handlinger med deres allierede.

Tyrkiet indledte i sidste uge en offensiv i luften og på landjorden mod kurdiske militsfolk fra YPG-militsen i Afrin i det nordlige Syrien. Landet åbnede dermed endnu en front i den syv år lange borgerkrig i nabolandet, og forholdet til de Nato-allierede er blevet yderligere spændt.

- Hvis det viser sig, at denne operation udvikler sig sådan, at det bliver noget andet end bekæmpelse af endnu en terrortrussel ved Tyrkiets grænse og bliver en invasionsoperation, bliver det for alvor et problem for os, siger den franske præsident i interviewet.

YPG støttes af USA i kampen mod Islamisk Stat, og den amerikanske regering har bedt Nato-partneren Tyrkiet om at være tilbageholdende og undgå for mange civile tab.

Macron siger, at han vil taget emnet op med Tyrkiets præsident, Recep Tayyip Erdogan. Han tilføjer, at der er behov for diskussioner mellem europæerne og deres allierede om problemerne.

YPG-militsen indgår i den store moderate oprørsgruppe Syriens Demokratiske Styrker, som har været spydspids i nedkæmpelsen af Islamisk Stat i dele af Syrien.

Tyrkiets hær hævder, at den har dræbt hundredvis af kurdiske militsfolk og medlemmer af Islamisk Stat (IS) i Afrin-regionen.

Ifølge tyrkerne samarbejder YPG med den i Tyrkiet forbudte kurdiske organisation PKK.

/ritzau/Reuters