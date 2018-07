Målmandsdrop hjalp Frankrig videre

FODBOLD: Et lumsk hovedstød og et målmandsdrop sendte fredag Frankrig i VM-semifinalen, da Uruguay blev slået 2-0 i turneringens første kvartfinale.

I første halvleg bragte Raphaël Varane Frankrig foran på et hovedstød, og i anden halvleg fejlede Fernando Muslera fælt i Uruguays mål, da Antoine Griezmann afsluttede langt ude fra.

Uruguay måtte undvære angriberen Edinson Cavani i startopstillingen, og han var savnet.

Paris Saint-Germain-spilleren var ikke kommet sig over den skade i læggen, som han pådrog sig i ottendedelsfinalen mod Portugal.

Også franskmændene ændrede i startopstillingen i forhold til ottendedelsfinalen mod Argentina.

Blaise Matuidi var ude med karantæne, og i stedet fik Corentin Tolisso chancen fra start på midtbanen.

Efter et kvarter var Kylian Mbappe næppe klar over, hvor fri han stod i feltet, da han headede på mål efter en frispilning på et hovedstød fra Olivier Giroud.

Frankrig sad på spillet i det meste af halvlegen, og efter 40 minutter gav en dødbold bonus.

Antoine Griezmann sendte bolden ind i feltet, hvor forsvarsspilleren Raphaël Varane kom løbende og headede bolden i mål til 1-0-føring.

Så skulle Uruguay fokusere mere på offensiven, og kort efter måtte Hugo Lloris i det franske mål diske op med hele sit repertoire, da han leverede en klasseredning på et forsøg fra Martín Cáceres.

Frankrig gik dog til pausen med 1-0-føringen, og det skulle blive værre endnu for Uruguay.

Efter en times spil leverede Uruguay-keeper Fernando Muslera et af de drop, der givetvis vil blive talt om længe i hjemlandet.

Griezmann var i helt fri position fra distancen og trykkede af, og Muslera fik på en eller anden måde fumlet bolden i mål, da han med flade hænder parerede.

2-0 til Frankrig, og det var op ad bakke for Uruguay, som ikke formåede at ændre slagets gang og skabe spænding om billetten til semifinalen.

Her møder Frankrig enten Belgien eller Brasilien.

/ritzau/