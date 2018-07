Frankrig er i VM-finalen

FODBOLD: Frankrig spillede sig for tredje gang i landets historie i en VM-finale i fodbold, efter holdet tirsdag slog Belgien med 1-0 i semifinalen i Rusland.

Samuel Umtiti blev helten for Frankrig, da han scorede kampens eneste mål i starten af anden halvleg.

Frankrig får dermed mulighed for at gentage landsholdets succes fra for 20 år siden, hvor holdet vandt VM på hjemmebane med en 3-0-sejr over Brasilien.

I finalen skal Frankrig møde Kroatien eller England. De to hold spiller den anden semifinale onsdag.

Finalen bliver spillet søndag klokken 17 dansk tid.

